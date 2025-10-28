Personal del Puerto se forma en el uso de un desfibrilador

Una treintena de trabajadores de la Autoridad Portuaria participó en un curso de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de desfibrilador externo semiautomático (DESA). La formación corrió a cargo de personal del 061 con el objetivo de que los asistentes fueran capaces de iniciar la cadena de supervivencia en caso de emergencia, reconocer de forma rápida una parada cardiorrespiratoria y utilizar un DESA con seguridad y eficacia.