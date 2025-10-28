El Outubro Fest del Pontevedra Rugby Club vuelve a la plaza de España durante cuatro días
Se celebra del jueves al domingo con salchichas, cervezas y otros productos
REDACCIÓN
Pontevedra
El Pontevedra Rugby Club celebra un año más su Outubrofest. Dl jueves 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, una carpa en la plaza de España acoge este festival dedicado a la cerveza a en el que tampoco faltará la comida de inspiración alemana.
Cumple ya su edición número 15 y todos los días se podrá degustar, además de cerveza, bocadillos de salchicha de hasta metro y medio de longitud, perritos calientes y codillo, también con opción vegana.
