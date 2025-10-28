O Toural se levanta ante los recortes de la Xunta
Vilaboa se manifestará este jueves a las 20.00 horas «por una educación pública de calidad». El Concello respalda a la anpa de O Toural tras los recortes de la Xunta. Estos propician que «muchos niños se queden sin cobertura de educación especializada», y tengan que buscar logopedas privados, un coste inasumible para muchas familias.
