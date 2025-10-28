O Concello de Poio convoca o Concurso de Tarxetas de Nadal
REDACCIÓN
O Concello de Poio pon en marcha, un ano máis, o tradicional Concurso de Tarxetas de Nadal para escolares. O prazo límite para presentar os traballos remata o 11 de novembro. Como principal novidade desta edición, a elección das tarxetas gañadoras realizarase por idades, e non por parroquias, co obxectivo de garantir unha selección máis equilibrada entre os diferentes grupos de idade. Deste xeito, búscase evitar as diferenzas entre as propostas presentadas por nenos e nenas máis pequenos e os participantes de maior idade.
O xurado seleccionará unha tarxeta gañadora en cada unha das cinco categorías establecidas: de 3 a 5 anos, de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, de 12 a 14 anos, e de 15 a 17 anos.
De entre as tarxetas premiadas en cada categoría, escollerase aquela que será editada como felicitación institucional do Concello de Poio para este Nadal. Cada persoa gañadora recibirá un premio de 60 euros en metálico e un agasallo conmemorativo.
Para participar, cada neno deberá entregar a súa tarxeta no colexio, IES ou na Casa do Concello. Terá un tamaño A5, en galego e no reverso deberán indicar nome, apelidos e idade do participante, enderezo e teléfono de contacto.
