Mejoras en la accesibilidad del Antonio Cerviño

El CEIP Antonio Cerviño, ubicado en el Concello de Campo Lameiro, mejora, de la mano de la Xunta, sus accesos al centro. Con la reforma de las rampas, se optimiza la accesibilidad, dando independencia y autonomía a las personas con movilidad reducida. Una actuación en la línea del año pasado, tras la instalación de un aseo adaptado.