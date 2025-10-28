Marín aprovecha las obras de la EP-1202 para la red de aguas
H. D.
Para aprovechar las obras del proyecto de la carretera EP-1202, el Concello de Marín dotará de red de abastecimiento de agua la zona de Ameal.
El concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, se unió al ingeniero municipal y al responsable de la Brigada Municipal de Aguas para comunicar el plan.
«Se trata de una oportunidad para poder desplegar la red de abastecimiento de agua», argumentan desde el Concello.
Las viviendas beneficiadas, serían las 32 casas que se encuentran entre la rotonda de Brea y el núcleo de la rúa Nova.
El concelleiro animó a los vecinos, informándoles de que el costo sería de 258,14 euros por vivienda, que deberá presentar una solicitud que será tramitada y gestionada por el Concello de Marín.
El proyecto de abastecimiento se realiza «aprovechando la inversión que está realizando la Diputación de Pontevedra, que asciende a los 610.000 euros», declaran.
Los trabajos de acondicionamiento comenzaron hace un par de semana y cuentan con un plazo previsto de tres meses.
