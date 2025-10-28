Manuel Campos denuncia la «precariedad» que vive el centro de salud de Cuntis
Actualmente, tan solo cuenta con dos médicos
H. D.
El centro de salud de Cuntis pasa por una situación de «precariedad sanitaria», alerta su alcalde, Manuel Campos. Con uno de los médicos que conforman la plantilla disfrutando de sus vacaciones, Cuntis tan solo cuenta con dos profesionales para atender a los vecinos del municipio pontevedrés.
Esta tesitura de «precariedad» la cual considera «intolerable», ya ha sido comunicada al gerente del área sanitaria de Pontevedra, según informan desde el Concello de Cuntis.
«Estamos ante un problema trascendente y no vamos a dejar que nadie juegue con la salud de nuestra gente», exclama. Campos recuerda a la consellería que es «su obligación sustituir las vacaciones para garantizar una sanidad de calidad».
Pese a no querer entrar en polémicas, afirma que esta situación es consecuencia de «nunca haber priorizado a la ciudadanía», que debe esperar «más de una semana» para obtener una cita.
