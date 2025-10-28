—En esta obra da un salto a la biografía…

Buscaba dos cosas fundamentalmente, en primer lugar culminar 40 años de investigación sobre el siglo XX español con una biografía, que es un cambio de narrativa. Los historiadores cuando pasamos a la biografía la narración es muy diferente a cuando hacemos análisis, interpretación e indagación de forma monográfica. Y en segundo lugar, era el momento: hace mucho tiempo de la muerte de Franco, 50 años, que es una cifra buena para aportar algo en esta biografía que se dirige a un público muy diferente. Es el año 2025, siglo XXI, era digital, está el ruido de gente y jóvenes que no tienen ni idea y dicen sobre el siglo XX español… Siempre digo a los periodistas que cualquier historiador como yo sabe que cuando aborda una biografía de este tipo lo que está haciendo es seguir con lo que ha hecho toda su vida, investigar, comunicar, precisar conocimientos… Y cada vez uno se supone que está mejor formado y más capacitado para hacerlo.

—Medio siglo da mucha distancia respecto a Franco ¿qué diría que ha sido?

Franco es un personaje clave para comprender el siglo XX español, clave en lo que fue esa Europa, al principio con un pasado absolutamente infame, del que Franco participa, en el que se quebraron todos los valores, una dictadura que duró muchísimo tiempo. Pero no es el momento de ponerlo en blanco y negro, ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo. Es el momento de decirle a la gente quién fue en realidad, por qué se sumó a un golpe de estado, cómo gana la guerra, por qué se consolidó y duró tanto tiempo… Es decir, esta es la historia del personaje, no de cuatro detalles o ver a quién saca una información nueva sobre su persona, sino sobre todo se trata de poner a Franco en el centro, al personaje en el centro. Y para eso hay que saber dónde nace, cómo se forma, y por supuesto los apoyos sociales, políticos e internacionales que permiten estar en el poder.

—Porque una de las cosas que sorprende es su capacidad para perpetuarse en el poder

Sí, y sobre todo sorprenden los 30 años después de la derrota de los fascismos, porque hasta 1945 Franco estaba en la línea de lo que estaba pasando en Europa, absolutamente en la línea, para lo malo, malísimo, que era estar con la parte más infame de ese pasado, que eran los fascismos, como para lo bueno, que a él le permitió consolidarse de la guerra entre vencedores y vencidos. A partir de 1945, esos 30 años que diferencian de la historia de Europa occidental, es cuando hay que explicarlo.

Hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores

—¿Qué explican esas tres décadas?

Está clarísimo que a partir de 1950 la política de Estados Unidos fue clave, pero también fue clave la propia personalidad de Franco. Es decir, el hecho de que él sea un vencedor de la guerra, que forme parte del grupo de militares que han ganado la guerra, de una trama que se llaman vencedores que él la manejó porque glorificaron a Franco. Era fácil manejarla, y a ellos les repite constantemente que tienen privilegios, que todo aquello está muy bien, que están sacando de la enfermedad a España y que si él cae, caerá todo. Cuando se dice que Franco no tiene carisma, porque no tiene voz ni discurso, se lo está comparando con personajes como Hitler o Mussolini, que necesitaron movilizar a las masas para conquistar el poder. Pero Franco en julio de 1936 era ya un general conocido y respetado en el ejército español y no tuvo que convencer a las gentes de orden y clases dominantes, de que él no era un advenedizo, como Hitler y Mussolini.

La Iglesia católica es pura complicidad, bendice a Franco y a los golpistas. Y ya no digamos en tierras como Galicia donde no hay prácticamente guerra, lo único que hay es golpe de estado y represión

—¿Qué importancia tuvo la Iglesia católica?

La Iglesia católica en España es una institución que va inextricablemente unida al poder, pero que también ha creado una tremenda tradición anticlerical importante porque tenía el monopolio de todo: de la religión, de la moral… Y esa tradición anticlerical también se muestra de forma violenta. La Iglesia a partir de 1939 es mártir, recuerda a los mártires, hay todo tipo de ritos, símbolos funerarios, calles, plazas e iglesias que se llenan de cruces, pero a su vez es pura complicidad, bendice a Franco y a los golpistas. Y ya no digamos en tierras como Galicia donde no hay prácticamente guerra, lo único que hay es golpe de estado y represión, y sin embargo el comportamiento de la iglesia fue de la misma forma. Esa Iglesia, al contrario que el ejército que se mantuvo unido hasta el final, a partir de los 60 incluye comunidades cristianas que predican una diferente concepción del evangelio.

—Tras cuatro décadas de investigación sobre el siglo XX ¿qué opina de que más del 21% de los españoles, jóvenes y no tanto, considere que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos?

Voy a muchos institutos, y se que hay estadísticas, pero en realidad lo que está funcionando es la desmemoria. Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares. Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas.