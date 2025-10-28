Jornada Técnica de los economistas sobre la nueva facturación
El Colegio de Economistas de Pontevedra organiza próximamente una jornada técnica sobre el Sistema Informático de Facturación (SIF) y VERI*FACTU, con el objetivo de analizar las nuevas obligaciones tributarias derivadas del Real Decreto 1007/2023.
