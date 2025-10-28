Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
El cadáver fue localizado a primera hora de esta mañana
Pontevedra
Sobresalto a primera hora de este martes en el paseo Montero Ríos de Pontevedra tras hallar el cuerpo sin vida de un hombre colgado de un árbol. El cadáver fue localizado justo enfrente del edificio de la Diputación provincial.
Tras el descubrimiento se movilizaron hasta el punto patrullas de la Policía Local, bomberos y equipos sanitarios. Tan solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre y proceder, tras la llegada de la autoridad judicial, al levantamiento del cadáver.
El cuerpo ha sido trasladado al Imelga de Pontevedra para practicarle la autopsia y determinar las causas de la muerte.
