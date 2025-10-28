Encierro en el IES Valle Inclán por la mejora de la enseñanza pública

Medio centenar de docentes, acompañados por delegados sindicales, comenzaron un encierro esta tarde en el IES Valle Inclán de Pontevedra en el marco de una huelga convocada en las cuatro provincias gallegas para pasar allí toda la noche con el objetivo de «visibilizar el conflicto laboral y social» que padece el profesorado en Galicia.

Además del instituto pontevedrés, se realizan encierros en el CEIP Alborada de A Coruña, el IES Lucus Augusti de Lugo, el CEIP Amadeo Rodríguez Barroso de Ourense, el IES de Canido de Ferrol y el CEIP Reibón de Moaña.

El encierro en el IES Valle Inclán tuvo lugar pasadas las cinco y media de la tarde, una vez que en el centro educativo ya solo quedaba alumnado adulto: de la Escola Oficial de Idiomas y del Bacharaleto para adultos.

Momento en el que el grupo entró en el IES Valle Inclán de Pontevedra. / Gustavo Santos

Esta fue una cuestión importante a la hora de llevar a cabo la acción, ya que no afectó de ningún modo al desarrollo de las clases. Si finalmente el grupo no es desalojado, una cuestión que se desconocía a última hora de este martes, el encierro finalizará a las once y media de la mañana de este miércoles, momento en el que el grupo partirá en manifestación hasta la delegación de Educación en el edificio de la Xunta en Campolongo.

El director del instituto pontevedrés, Daniel Mejuto, tuvo que comunicar a la Inspección Educativa de la Consellería de Educación que había comenzado el encierro para que le diesen instrucciones de cómo actuar al respecto. Subrayó, sin embargo, que «la actividad educativa sigue funcionando» con normalidad.

Por su parte, la profesora Marta Ferreiro del IES A Xunqueira I y delegada sindical de la CIG también destacó que «no interrumpimos la actividad lectiva». «Nosotros vinimos con la idea de no salir de aquí, de quedarnos», afirmó en nombre de sus compañeros.

Los manifestantes en el pasillo del instituto pontevedrés. / Gustavo Santos

El grupo se instaló para pasar la noche en un pasillo en el ala izquierda del edificio, «en el que no hay aulas», para molestar lo menos posible esta mañana a la actividad educativa. Allí cuentan con varias mesas y sillas, así como máquina de café y «vending», pero ellos también fueron equipados con sacos de dormir y termos con bebida caliente.

Ferreiro detalló que los principales motivos de este cierre son reivindicar la reducción del horario lectivo, un incremento de las plantillas de profesorado, de la atención a las necesidades especiales y la reducción de las ratios.

Así, subrayó que, en el fondo, el objetivo es «recuperar la situación que tenían los docentes y que se fueron deteriorando con el Gobierno PP», no solo en cuestiones relacionadas con los derechos laborales, «sino sobre todo en mejoras para la enseñanza pública».

En la concentración de Pontevedra participaron profesores de Primaria, Secundaria, escuelas de idiomas... de las comarcas de Pontevedra y de Vigo.