La Diputación apura el plazo para pedir ayudas para Protección Civil

La Diputación de Pontevedra ultima los días para solicitar la nueva línea de ayudas para las agrupaciones de Protección Civil de los concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia, dotadas con 100.000 euros, con el objetivo de que se puedan seguir siendo punteras y de referencia.

