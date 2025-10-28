La Diputación anuncia de nuevo unos presupuestos récord, que superarán los 238 millones en 2026

La Diputación anuncia por segundo año una inversión récord en la provincia. Los presupuestos presentados en la mañana de este martes por el presidente provincial, Luis López, contemplan inversiones a lo largo de 2026 por valor de 238,6 millones, un 13% más que en el presente año (más de 29 millones de aumento global).

López, al que acompañó en el debut de los presupuestos su equipo de gobierno, destacó especialmente el apoyo a los concellos, subrayando que “1 de cada 3 euros” se destinarán en el próximo ejercicio a los municipios.

59 de ellos (los de menos de 50.000 habitantes) recibirán una inyección “sin precedentes”, señaló, que ascenderá a 128 millones. La Cooperación y asistencia intermunicipal copará el grueso de la inversión, de hasta 80 millones de euros.

Por su parte, al plan +Provincia se destinarán 50 millones, y por primera vez podrán solicitarse los fondos correspondientes a 2027.

Durante este año el +Provincia financia 350 obras y genera 660 empleos, según los datos que expuso en su comparecencia el presidente provincial. Éste también anunció el Novo Plan Extra, un programa estratégico al que se reservan en los presupuestos de 2026 un total de 35 millones.

Finalmente, el capítulo de apoyo a los concellos se cierra con el tercer Plan extraordinario de infraestruturas deportivas, dotado con 8 millones.

Por lo que respecta a las ciudades, Luis López insiste en que la Diputación es un motor de inversión económica para Vigo y Pontevedra, ya sea mediante convenios, obras por iniciativa de la institución provincial y apoyo a grandes eventos. A mayores, se reservan 7,5 millones para financiar y ejecutar obras a través de acuerdos con ambos concellos.

En el caso de Pontevedra, la Diputación presupuesta más de 210.000 euros para programar la Bienal de Arte de 2027; 8 millones consignados para el Museo Provincial y reserva 7 millones en remanentes para la restauración del convento de Santa Clara, así como 35.000 para el proyecto del nuevo centro logístico del Museo.

Otros 100.000 euros se destinarán a financiar el triatlón y 300.000 a los Premios Feroz. Asimismo, Luis López anunció novedades en campo deportivo y en el Centro Príncipe Felipe, que recibirá “la mayor inversión de su historia”, señaló.

Por lo que respecta a Vigo, la Diputación prevé invertir 5 millones para la piscina de Teis, y 1,2 millones para el Teatro Cine Fraga, “que se suman a os 9,4 millones previstos hasta 2026”.

En los presupuestos reservados a la ciudad olívica destacan especialmente los 5,2 millones para la nueva grada de Gol de Balaídos. En total, la institución provincial “sufraga el 50%” del coste de las obras, un total de 13 millones, detalló Luis López.

Éste señaló de nuevo al deporte, turismo, bienestar social, la cultura y al equilibrio territorial como ejes de la acción de su gobierno.

En el caso del deporte, anunció que se destinarán a este apartado 8,6 millones de los presupuestos de 2026, “un 35% más” que este año. De ese montante, 1,8 millones se destinarán al plan de equipamientos “A provincia do deporte”, que se destinarán a financiar obras de renovación de equipamientos de asociaciones, clubes y colectivos.

La línea de ayudas para vehículos (DepoVan) verá triplicados sus fondos y llegará a 1 millón en inversiones.

Entre las novedades, anunció una nueva oficina pensada para atraer “grandes eventos deportivos”, la Rías Baixas Sports Commission.

También incrementa su presupuesto, en este caso un 31%, “O noso club”, un programa que busca ser una cantera de deportistas y un aliado de los clubes y federaciones y que cuenta ya con más de un millar de jóvenes inscritos.

Por lo que respecta al Turismo, la partida presupuestaria aumenta más de un 17% y se situará en 2026 en 7 millones. El objetivo es consolidar las Rías Baixas como referencia, poner en marcha nuevas líneas de ayuda para promocionar los concellos, más iniciativas de formación para el sector empresarial e incrementar en un 47% la financiación de los Rías Baixas Fest.

En Benestar Social las inversiones crecen un 15% para alcanzar los 7,6 millones, incrementándose más de un 20% los presupuestos del Centro Príncipe Felipe e iniciándose una nueva línea de compras de vehículos para entidades sociales dotada con 500.000 euros.

También las ayudas directas a los colectivos se verán aumentadas, hasta un 20%.

Otro de los capítulos a los que Luis López señaló como “banderas” de la acción de gobierno es la cultura, cuyos presupuestos crecerán un 7%, con un 20% más en las ayudas para escuelas de música, otro 20% para “Culturea” y un 50% más para vestuarios e instrumentos de agrupaciones musicales, en los que la inversión llegará a 300.000 euros.

Para mejorar la red de 1.600 kilómetros de vías provinciales se reservarán 13,7 millones

La última de las claves a las que se refirió es al Equilibrio territorial, especialmente en infraestructuras. Para mejorar la red de 1.600 kilómetros de vías provinciales se reservarán 13,7 millones, un 56% más de fondos que este año. También aumentarán un tercio los recursos al empleo y un 20% las ayudas a las asociaciones vecinales y comunidades de usuarios de aguas.

Xuventude e reto democrático dispondrá de un 13% más de recursos, siempre según el anuncio realizado esta mañana por Luis López, para acciones de refuerzo de la conexión con el rural, salud mental y actividades sociales.

Asimismo, está previsto invertir 200.000 euros en la mejora del Centro Vacacional A Lanzada.

El presidente de la Diputación completó su intervención anunciando un aumento de un 6,5% en los recursos a la Igualdad, cerca de un 10% en Medio ambiente y reformas en varios edificios de la Diputación con cargo a estos presupuestos que defenderá el próximo lunes en el Parlamento de Galicia.