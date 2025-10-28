Las bodas van a menos en Pontevedra con un descenso del 20% de las ceremonias en diez años

Parece que cada vez menos gente opta por formalizar con un matrimonio tradicional el «amor para toda la vida», pues la ciudad de Pontevedra registró en 2024 un total de 241 enlaces matrimoniales. Se trata del dato más bajo de la década, exceptuando claro está el año 2020, que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, por lo que muchas celebraciones fueron pospuestas o canceladas. En dicho año, se celebraron un total de 161 bodas.

Por contra, en 2015 fueron 294 los festejos realizados para celebrar el amor. Así pues, en comparación con el pasado año, se observa un descenso de casi el 20% de este tipo de ceremonias durante estos diez años.

En definitiva, cada vez son menos las parejas que se atreven a dar el paso de casarse y, de hacerlo, la tendencia es contraer matrimonio más tarde, alejándose a menudo de aquellos enlaces entre adolescentes.

Las causas de esta acción son múltiples: desde el alto importe al que asciende celebrar una boda hoy en día; el cambio en la sociedad actual en la que ya no hay presión por casarse ni la necesidad de depender económicamente de una figura masculina, como pasaba antiguamente; que simplemente ya no se le otorga especial relevancia al matrimonio; o quizás que todavía habrá quien le tema al dicho «te casaste, la cagaste».

Tendencia civil

Mientras que tradicionalmente las bodas acostumbraban a ser ceremonias religiosas celebradas en una iglesia, cada vez más enamorados optan por darse el «sí quiero» en ayuntamientos, realizando bodas civiles.

Por eso, pese a que los enlaces religiosos siguen siendo los mayoritarios, las ceremonias civiles son ya una tendencia que va en aumento, pues a falta de dos meses para terminar este 2025, un total de 62 parejas contrajeron matrimonio en el Concello de Pontevedra a lo largo de lo que va de año. En cambio, el número de festejos de este tipo realizados en el pasado año 2024 fue de 44, por lo que las celebraciones civiles que se han celebrado en 2025 ya son superiores a las llevadas a cabo durante todo el año anterior.