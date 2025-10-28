Un debutante de referencia en tapas

En la cartelera de los 27 locales que participan en el Pontedetapas, algunos llevan décadas abiertos. Sin embargo, otros son prácticamente debutantes en la hostelería pontevedresa. Es el caso del restaurante Trasmallo.

Inaugurado hace apenas dos años, fue el ganador del mejor maridaje y subcampeón de la tapa creativa en su primera participación en el certamen gastronómico con su tapa «Maraghota no dorneiro».

Después de un estreno por todo lo alto, el chef Antonio Novás no ha dudado en volver a participar en el concurso. «Participamos para dar a conocer nuestra cocina y pasarlo bien», confiesa Novás.

Tras vender «casi mil tapas» en la pasada edición, este año será el turno de la xarda. «Trabajamos con peces de quiñón y los ponemos en valor», argumenta el cocinero sobre la filosofía que sigue su restaurante, que «no sigue la línea de todo el mundo».

Algunos de los participantes del Pontedetapas. | Rafa Vázquez

Describe su propuesta de tapa creativa como «una comida de fin de semana en casa de mi abuela», incluyendo «arroz de choco, sarda ahumada y un chutney de almeja roja».

Sobre el Pontedetapas, valora que «está bien para dar a conocer el local», asegurando que el año pasado tuvieron «mucha más afluencia de gente».

Además, en la misión del Concello de buscar desestacionalizar la actividad del sector gastronómico, analiza noviembre como «un mes un poco más flojo», por lo que la iniciativa viene «muy bien para llenar las calles».

Le gusta la novedad de reducir los precios entre semana, ya que es partidario de «darle más reivindicación a ese periodo».

En cuanto a la experiencia que ofrecen durante los casi veinte días de concurso, buscan servir «una tapa con sentimiento y argumento detrás».

Como ya demostraron el año pasado, sus tapas se exhiben «con explicación, dedicándole un tiempo a cada cliente para llevar la experiencia más allá», sostiene Antonio Novás.