El Concello ultima la puesta a punto del cementerio municipal de San Xoán

El Concello de Poio ultiman estos días los trabajos de puesta a punto y acondicionamiento del cementerio municipal de San Xoán, en vísperas celebración del Día de Todos los Santos. Durante estas fechas se espera una mayor afluencia de personas que acuden a visitar y rendir homenaje a sus familiares y amistades fallecidas.

Aunque las labores de mantenimiento en el cementerio municipal se desarrollan a lo largo de todo el año, en los días previos la esta festividad los trabajos se refuerzan y se intensifican, especialmente en las zonas verdes y en los accesos al recinto.

Además, en los cementerios gestionados por comisiones parroquiales también se llevan a cabo tareas de limpieza en los accesos y en los aparcamientos. El Concello reforzará en estos espacios al dotación de contenedores y la recogida de las papeleras, para garantizar unas condiciones adecuadas durante las jornadas de mayor tránsito.

Entre las mejoras acometidas en el cementerio municipal destaca la instalación de una estructura de acero inoxidable con metacrilato, que aporta claridad y, al mismo tiempo, ofrece protección frente a la lluvia en una de las zonas de nichos. Se trata de una actuación solicitada reiteradamente por los propietarios de los nichos desde hace más de una década, con el objetivo de evitar filtraciones y problemas derivados de las inclemencias meteorológicas.

Desde el gobierno local se subraya que esta mejora «no supone una inversión elevada, sino una cuestión de voluntad y planificación», por eso se muestran «satisfechos de poder dar respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía».