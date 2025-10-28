Los colectores de aceite doméstico llegan a Lérez y Cerponzóns
Los contenedores del Mercado ya recogieron un total de 231 litros
REDACCIÓN
Los nuevos colectores para la recogida de aceite doméstico usado llegan a las parroquias del rural. Ayer se instalaron en Lérez y Cerponzóns en dos actos en la que la concejala de Rural, María Xosé Abilleira, estuvo acompañada por la asociaciones vecinales y representantes de la firma Mulleres Colleiteiras, que serán las encargadas del servicio.
Abilleira recordó que la ubicación de los contenedores fue escogida por las asociaciones vecinales, a las que agradeció su implicación para encontrar la mejor localización para estos contenedores.
En principio, está prevista la instalación de un contenedor por parroquia, si bien en función de la evolución del sistema podrían estudiarse nuevas ubicaciones.
Los dos primeros colectores de aceite se situaron en el Mercado, dada la gran demanda en la zona. Desde su colocación ya se han recogido 231 litros.
