El COAG organiza un viaje para conocer la arquitectura de Oporto

La Delegación de Pontevedra del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia continúa esta semana con los actos conmemorativos del Día Mundial de la Arquitectura. El próximo viernes organizan un viaje a Oporto con el objetivo de visitar dos exposiciones destacadas sobre la arquitectura contemporánea y moderna de la localidad portuguesa.

