La ciudad recordará el exilio con dos jornadas didácticas

Las Jornadas sobre «O Exilio Galego» se celebrarán los días 14 y 15 de noviembre en el Centro Social de O Gorgullón. Las actividades, de carácter gratuito, requieren inscripción previa a través de apuntate.pontevedra.gal.

Ofrecerán un recorrido por las múltiples caras del exilio gallego, desde los primeros desplazamientos forzados hasta el final del franquismo.

El viernes a las 16.30, la sesión inaugural comenzará con la conferencia «Un exilio peculiar dentro del exilio republicano», del historiador José Manuel Núñez, del Consello da Cultura Galega.

La programación se completa con varias mesas redondas y conferencias sobre diferentes experiencias vitales y otras temáticas variadas.