El BNG ve «poco ambicioso» el contrato de residuos de Marín

El Concello de Marín aprobó la pasada semana l a adjudicación provisional del nuevo contrato de la basura, lo de mayor coste económico de la historia del municipio y el BNG fue el único grupo que votó en contra. Lo hizo porque considera que « la propuesta podría alcanzar un mayor nivel de ambición, pues no incluye herramientas clave para mejorar la gestión de los residuos, como un Punto Limpio fijo, ni refuerza mecanismos de fiscalización adecuados en un servicio tan relevante».

El BNG echa en falta ese Punto Limpio, «imprescindible para evitar que Marín continúe sin una infraestructura estable para la recogida de residuos voluminosos y especiales, situación que favorece los vertidos incontrolados».

También señala que la empresa Urbaser «arrastra problemas que ya se produjeron en el año 2013: incumplimientos contractuales, conflictos laborales y un litigio que finalizó costando más de 2,35 millones de euros a las arcas municipales. Además, que en 2020 el Pleno ya había rechazado una cesión a la misma empresa por el mismo motivo.

La concejala nacionalista Celia García admite que «el nuevo contrato recoge algunos avances importantes, como el incremento salarial del personal, la implantación del colector marrón y la puesta en marcha de un punto limpio móvil, cuestiones que el BNG valora, pero considera que no es suficiente para dar respuesta a las necesidades reales».

El PSOE pide más personal

El Grupo Municipal Socialista de Marín sí votó a favor de la nueva concesión del servicio, pero pocos días después de hacerlo, denunciado « a situación que atraviesa el servicio de limpieza viaria en el municipio por la falta de personal operativo»El portavoz Manuel Pazos indica que «el problema no es nuevo, pero se ha agravado de manera evidente. De las 13 plazas existentes de peones de limpieza, en la actualidad solo están activas cinco y durante buena parte del verano el servicio llegó a funcionar únicamente con tres trabajadores. Con esta plantilla tan reducida es imposible mantener las calles de Marín en las condiciones que todos deseamos».Por ello, el PSOE de Marín reclama al gobierno local que «priorice la contratación del personal necesario, y que se elabore un plan de refuerzo y modernización del servicio de limpieza, con medios humanos y materiales suficientes para atender las necesidades reales del municipio».