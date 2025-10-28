La biblioteca se refuerza con varias mejoras en el edificio
H. D.
Marín
La biblioteca municipal de Marín consigue mejorar su eficiencia energética gracias a una subvención de la Xunta de Galicia. La reforma en el centro público incluye también la renovación de la cubierta. Esta situación estaba provocando diferentes problemáticas como humedades en el edificio.
También se mejora la envolvente térmica del inmueble y se incluye la implantación del servicio de aerotermia para la climatización de la biblioteca que, además del préstamo de libros, alberga otras actividades durante el curso.
La financiación consta de dos anualidades que alcanzan un total de 113.892,76 euros.
