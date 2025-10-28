Adjudicadas por medio millón de euros dos salas digitales del Gran Montecelo
J. Antepazo
Pontevedra
La Xunta ha adjudicado a la empresa General Electric Healthcare España el contrato de suministración de equipo de alta tecnología con destino a diversos hospitales del Servizo Galego de Saúde, que se corresponde con dos salas de radiodiagnóstico digitales y robotizadas para el Hospital Gran Montecelo de Pontevedra.
Esta inversión supone un coste de 496.100 euros y está destinada al nuevo servicio de urgencias. La instalación forma parte de la primera fase de equipamiento de este hospital público planificada por el Servicio Galego de Saúde, dotada con 30 millones de euros. De esta manera, sumando las dos fases en las que se divide la dotación del material, el total asciende a cerca de 55 millones de euros.
