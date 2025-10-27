Vecinos de Pontevedra exigen medidas de seguridad vial en la N-550 en Alba y Cerponzóns

Vecinos de las parroquias pontevedresas de Alba y Cerponzóns que residen en las inmediaciones de la carretera N-550 se declaran hartos de la «inseguridad vial» que padecen en ese tramo. Tras un nuevo accidente, sin heridos, registrado en la mañana de este lunes en el cruce con la PO-225, la asociación de vecinos O Chedeiro ha reclamado la ejecución de una glorieta en esa intersección, «ya que raro es el día en el que no se produce algún incidente de tráfico.

También reclaman medidas en el denominado Ponte Malvar, un tramo en desuso de la N-550 pero que sirve para acceder a las viviendas. Al margen de demandar la rehabilitación del histórico puente, los vecinos se quejan de que muchos conductores utilizan ese tramo como «atajo» para adelantar camiones que transitan por la carretera habitual. «Y lo hacen a altas velocidades, con el peligro que supone», señalan.