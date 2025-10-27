Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teatro como herramienta de educación sexual

Más de 600 estudiantes se dieron cita ayer en la obra teatral ‘DeseXo’

Los actores representan la obra teatral.

Los actores representan la obra teatral. / Rafa Vázquez

Jose Antepazo

Pontevedra

Muchos son los debates sobre cómo se debería educar sexualmente a un adolescente, pero no hay ninguna respuesta clara. Con el fin de abordar estas cuestiones, la compañía Talía Teatro presenta su obra ‘DeseXo’, creada a raíz de los temas que resultaban más interesantes en las charlas de los institutos, como pueden ser «cómo ligar sin ser un acosador, las tremendas presiones de grupo o cómo se debe impartir la educación sexual», tal y como señala Diego Rey, el director del espectáculo.

A la función «le damos un tono incluso cómico, parodiamos diversas situaciones y en medio hay testimonios reales de gente que nos contó cómo fue su educación sexual y su primera vez», lo que da lugar a un «pequeño puzzle muy completo». Además, la obra cuenta con un coloquio final en el que los alumnos y alumnas pueden intervenir. En estos debates está presente la sexóloga profesional Bárbara Penas.

Los actores representan la obra teatral. | Rafa Vázquez

Estudiantes asistentes a la función de 'DeseXo', esta mañana. / Rafa Vázquez

Así pues, en la obra se tratan temas como la forma de consumir pornografía, cómo educar a las futuras generaciones, a relacionarse desde el respeto y la empatía, así como el impacto del mundo que rodea a los adolescentes, tal y como son las canciones que escuchan o los anuncios y distintos contenidos que ven.

En definitiva, la programación está pensada para reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas, promoviendo una educación en valores y competencias transversales, potenciando el talento, la autonomía, la solidaridad, la autoestima o el trabajo en equipo. No obstante, «lo ideal sería que al final de esto, hubiesen charlas, es decir, que los jóvenes hablasen entre ellos, pero con responsabilidad emocional y sin meterse los unos con los otros», comenta Rey, quien señala a su vez la importancia de «que haya charlas en las casas».

El espectáculo, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato, está teniendo una gran acogida entre los jóvenes, pues ayer el auditorio de la sede Afundación acogió a más de 600 estudiantes procedentes de once centros educativos de Pontevedra y alrededores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents