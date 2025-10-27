El teatro como herramienta de educación sexual

Muchos son los debates sobre cómo se debería educar sexualmente a un adolescente, pero no hay ninguna respuesta clara. Con el fin de abordar estas cuestiones, la compañía Talía Teatro presenta su obra ‘DeseXo’, creada a raíz de los temas que resultaban más interesantes en las charlas de los institutos, como pueden ser «cómo ligar sin ser un acosador, las tremendas presiones de grupo o cómo se debe impartir la educación sexual», tal y como señala Diego Rey, el director del espectáculo.

A la función «le damos un tono incluso cómico, parodiamos diversas situaciones y en medio hay testimonios reales de gente que nos contó cómo fue su educación sexual y su primera vez», lo que da lugar a un «pequeño puzzle muy completo». Además, la obra cuenta con un coloquio final en el que los alumnos y alumnas pueden intervenir. En estos debates está presente la sexóloga profesional Bárbara Penas.

Estudiantes asistentes a la función de 'DeseXo', esta mañana. / Rafa Vázquez

Así pues, en la obra se tratan temas como la forma de consumir pornografía, cómo educar a las futuras generaciones, a relacionarse desde el respeto y la empatía, así como el impacto del mundo que rodea a los adolescentes, tal y como son las canciones que escuchan o los anuncios y distintos contenidos que ven.

En definitiva, la programación está pensada para reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas, promoviendo una educación en valores y competencias transversales, potenciando el talento, la autonomía, la solidaridad, la autoestima o el trabajo en equipo. No obstante, «lo ideal sería que al final de esto, hubiesen charlas, es decir, que los jóvenes hablasen entre ellos, pero con responsabilidad emocional y sin meterse los unos con los otros», comenta Rey, quien señala a su vez la importancia de «que haya charlas en las casas».

El espectáculo, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato, está teniendo una gran acogida entre los jóvenes, pues ayer el auditorio de la sede Afundación acogió a más de 600 estudiantes procedentes de once centros educativos de Pontevedra y alrededores.