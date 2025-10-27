El PSOE de Poio alerta del «sablazo» del agua

El PSOE de Poio llama a la movilización vecinal ante el «sablazo» del agua, que «será una subida de las tarifas históricas». Anuncian que están hoy a las 20.00 horas en la Comunidad de Montes en Combarro para dar traslado de «las nuevas tarifas que el alcalde oculta y que pretende aprobar en el pleno», dicen los socialista.