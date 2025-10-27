Nueve alumnos de FP de tres centros de la ciudad compiten en el GaliciaSkills
Se celebra esta semana y son de los institutos de A Xunqueira, Carlos Oroza y Luis Seoane
REDACCIÓN
Nueve alumnos de Formación Profesional de tres institutos de la ciudad competirán del martes al jueves de esta semana en Silleda en el octavo Campeonato GaliciaSkills 2025. Se trata de un certamen que organiza la Consellería de Educación para destacar el talento y los estudiantes de FP.
Los jóvenes pontevedreses competirán en nueve especialidades: en Carpintería, Manuel Rivero González, en Carpintería, Jorge Padín Alonso, en Pintura del Automóvil, Hugo Couñago Cabaleiro, y en Tecnología del Automóvil, Daniel Cores Castro, los cuatro del CIFP A Xunqueira. En Cocina, Iker Rodiño Suárez, en Panadería, Carmen Pereira Freire; en Recepción Hotelería, Oihana García Laroussi; y en Servicio de Restaurante y Bar, Javier Sixto Vilas, todos del Carlos Oroza. Y en Escaparatismo, Manuel Sobral Fraga, del IES Luís Seaone.
A ellos se unen dos estudiantes del IES Vilalonga de Sanxenxo: David Viñas García en Reparación de Carrocerías y Álvaro Magdalena, Rey en Tecnología del Automóvil.
Otros dos estudiantes de centros de la ciudad participan en actividades de demostración en las categorías de Farmacia-Parafarmacia (Zaira Martínez Fernández, del CIFP Montecelo) y en Técnico de Vehículos Pesados (Damián Barros Ayude, del CIFP A Xunqueira).
