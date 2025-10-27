Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín proyecta mañana «Filmei paxaros voando»

La biblioteca municipal de Marín acoge mañana la proyección del documental «Filmei paxaros voando», de Zeltia Outeriño. La actividad se celebra dentro del ciclo Mestre Mateo, una iniciativa que busca acercar los largometrajes de ficción y los documentales del audiovisual gallego a los diferentes concellos de la provincia.

