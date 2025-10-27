Marín cancela el "Samaín de Briz", que esperaba a miles de personas, por la previsión de fuertes lluvias

El "Samaín de Briz", una fiesta del terror que cada año organiza el Concello de Marín con miles de personas, ha sido suspendido. Las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para el viernes 31 de octubre, han llevado al Concello a cancelar la celebración. La intención es celebrarla a lo largo del mes de noviembre.

En un comunicado emitido este lunes, el gobierno local señala que "la previsión anuncia mucha lluvia y rachas de viento tanto el propio día 31 como en los días previos, en los que debería realizarse el montaje en todas las zonas exteriores. Con este tempo es imposible hacer lucir todo el trabajo que hay detrás y tampoco se puede disfrutar de la fiesta con seguridad".

Por ello, se opta por el aplazamiento y "se buscará otra fecha en el mes de noviembre para poder convertir la Finca de Briz en un parque del terror y no quedarnos con las ganas de celebrar un Samaín irrepetible", concluye el Concello.