La Fundación Provincial Banco de Alimentos realiza un concierto benéfico por su 30 aniversario

Con motivo del 30 aniversario de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, la entidad ha decidido organizar un concierto benéfico para celebrar la labor solidaria que lleva haciendo durante estos años y, a su vez, aprovechar la ocasión para recaudar fondos que se utilizarán en la compra de alimentos para aquellas personas que lo necesiten.

El espectáculo tendrá lugar el próximo miércoles 12 de noviembre a las 20.30 horas en el auditorio de la Sede Afundación en Pontevedra, la obra social de Abanca, que colabora en el acto.

La celebración corre a manos de las bandas de música de la Escuela Naval Militar de Marín y de la Coral Polifónica de Pontevedra, que pondrán el broche de oro a este especial concierto reuniéndose todos los músicos participantes sobre el escenario, albergando así a un centenar de personas.

Además, para los interesados en colaborar con el banco de alimentos y no puedan asistir a la cita, existe una "fila 0" en la página web de Ataquilla, donde podrán hacer un donativo de diez euros. En ese mismo sitio, están a la venta las entradas, disponibles por 20 y 25 euros.

"Es un orgullo poder poner nuestro pequeño granito de arena en esta causa y colaborar para ayudar a los más necesitados, especialmente en algo tan fundamental como es el alimento", señala Tomás Clavijo, Comandante-Director de la Escuela Naval Militar de Marín.

Por su parte, José Carlos Valle, presidente de la Coral Polifónica de Pontevedra que este año celebra su 100 aniversario, apunta que están "a disposición de la sociedad" para este tipo de actos y destaca la ilusión de los músicos de la polifónica por formar parte del acto.

Según los responsables de ambas bandas, el repertorio será variado, abarcando desde zarzuelas, música típica de las bandas y composiciones tanto castellanas como gallegas. La duración total del concierto es de dos horas.