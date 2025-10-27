Se estrenan los talleres tecnológicos en Barro

La Diputación organiza cuatro nuevos talleres de captación tecnológica en formato presencial y telemático, ambas con necesidad de inscripción previa. Comenzarán hoy a las 11.30 horas en Barro y se prolongarán hasta el jueves. Las temáticas son el ensamblado de piezas en el diseño 3D o la creación de tiendas de comercio electrónico, entre otros aspectos.