Se estrenan los talleres tecnológicos en Barro
La Diputación organiza cuatro nuevos talleres de captación tecnológica en formato presencial y telemático, ambas con necesidad de inscripción previa. Comenzarán hoy a las 11.30 horas en Barro y se prolongarán hasta el jueves. Las temáticas son el ensamblado de piezas en el diseño 3D o la creación de tiendas de comercio electrónico, entre otros aspectos.
