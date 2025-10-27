Los ecologistas creen que desdoblar el vial de A Lanzada será «malgastar 40 millones»

El proyecto de desdoblamiento parcial del corredor de Sanxenxo hasta A Lanzada, que la Xunta ya ha comenzado a tramitar, será «malgastar 40 millones de euros». Así lo considera el Colectivo Ecoloxista do Salnés, que recuerda que el proyecto, con un millón ya consignado en el presupuesto de 2026, «afecta a un espacio protegido de la Red Natura 2000 de grande valor como es A Lanzada. Es de esperar que en los próximos meses la Xunta presente un proyecto de la obra a información pública y también que cumpla la ley de Evaluación Ambiental». No obstante, teme que «la decisión está ya tomada de antemano y que la Consellería de Medio Ambiente , supuestamente responsable de velar por la salud de la naturaleza y del clima, poco va a hacer además de facilitar la tramitación».

Indica que «los atascos que motivan esta ampliación de la carretera se producen solo en la hora punta de salida de las playas, y solo unos cuantos fines de julio y agosto. No merece la pena el gasto de 40 millones de dinero público, transformar una parte de las dunas de A Lanzada en asfalto, la alteración de patrimonio cultural y paisajístico del entorno de Sanxenxo e incentivar más el uso del coche». Insiste en que «dar más espacio a los coches para que puedan ir más rápido no es inteligente, no es sostenible. Hay alternativas a esos atascos como crear un plan de movilidad sostenible, eficiente y moderno que priorice el transporte público y carriles bici», junto a «aparcamientos de pago en las playas en verano como hacen en muchas playas turísticas del Mediterráneo».