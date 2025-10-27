Los ecologistas creen que desdoblar el vial de A Lanzada será «malgastar 40 millones»
«No merece la pena transformar dunas en asfalto por unos atascos en verano»
REDACCIÓNVíctor P. Currás
El proyecto de desdoblamiento parcial del corredor de Sanxenxo hasta A Lanzada, que la Xunta ya ha comenzado a tramitar, será «malgastar 40 millones de euros». Así lo considera el Colectivo Ecoloxista do Salnés, que recuerda que el proyecto, con un millón ya consignado en el presupuesto de 2026, «afecta a un espacio protegido de la Red Natura 2000 de grande valor como es A Lanzada. Es de esperar que en los próximos meses la Xunta presente un proyecto de la obra a información pública y también que cumpla la ley de Evaluación Ambiental». No obstante, teme que «la decisión está ya tomada de antemano y que la Consellería de Medio Ambiente , supuestamente responsable de velar por la salud de la naturaleza y del clima, poco va a hacer además de facilitar la tramitación».
Indica que «los atascos que motivan esta ampliación de la carretera se producen solo en la hora punta de salida de las playas, y solo unos cuantos fines de julio y agosto. No merece la pena el gasto de 40 millones de dinero público, transformar una parte de las dunas de A Lanzada en asfalto, la alteración de patrimonio cultural y paisajístico del entorno de Sanxenxo e incentivar más el uso del coche». Insiste en que «dar más espacio a los coches para que puedan ir más rápido no es inteligente, no es sostenible. Hay alternativas a esos atascos como crear un plan de movilidad sostenible, eficiente y moderno que priorice el transporte público y carriles bici», junto a «aparcamientos de pago en las playas en verano como hacen en muchas playas turísticas del Mediterráneo».
