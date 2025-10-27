Detenido un hombre en Pontevedra por robar un coche y joyas de oro a una señora de avanzada edad
Fue arrestado en las inmediaciones del Paseo de Colón subido a un patinete y el juez decretó su ingreso en prisión
R. P.
La Policía Nacional ha identificado y detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con intimidación y un delito de hurto de vehículo en Pontevedra.
Según explican en un comunicado, el 10 de octubre se recibía una llamada en la sala del 091 en la que una persona de edad avanzada denunciaba haber sido víctima de un robo con intimidación.
Cuando se disponía a entrar en el portal de su domicilio esta mujer fue abordada por un varón que le agarró las manos y la amenazó con una navaja para que le entregara las joyas de oro que portaba. Salió huyendo subido en un patinete tras apoderarse de los anillos, los pendientes, un broche dinero en efectivo.
A raíz de la denuncia los agentes iniciaron las investigaciones para averiguar la identidad del presunto autor. Concluidas las pesquisas, se averiguó que había vendido las joyas en un local de compraventa de la ciudad, por lo que los agentes las recuperaron para entregárselas a su legítima propietaria.
El segundo delito fue cometido por el mismo hombre el 18 de octubre. Un agente fuera de servicio observó a este individuo caminando por la calle, vio como accedía a un parking del centro y salía a bordo de un vehículo que había sido sustraído en la calle Samil de Vigo.
En el interior del coche portaba también objetos robados, entre ellos un teléfono móvil y un reloj inteligente además de ropa deportiva valorada en 400 euros.
El día 22 de octubre fue detenido en las inmediaciones del Paseo de Colón subido a un patinete. Al detectar la presencia policial salió huyendo y fue finalmente interceptado por los agentes, produciéndose un forcejeo durante el que los agentes localizaron en la manga de la cazadora del detenido un cuchillo 'jamonero'.
El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.
