El cómic se despide el viernes de la Diputación

La exposición de banda diseñada compuesta por once trabajos de jóvenes de la provincia estará expuesta en el Pazo provincial hasta el viernes.Recoge los ganadores de los Premios Provinciais a la Xuventude entre 2021 y 2024. El horario para la visita es ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas de lunes a viernes

