Amancio Prada, 50 años cantando a Rosalía, en el Pazo
Amancio Prada (León, 1949) recreó ayer el medio siglo de su disco «Rosalía de Castro» en un concierto en el Pazo da Cultura que repasó estos cincuenta años de peregrinación sonora al corazón de la poesía de la padronesa», un trabajo que se convirtió en la brújula que ha guiado su trayectoria. El álbum, de 1975, fue el segundo y daba a los poemas de Rosalía un tratamiento inédito y original.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un juzgado de Pontevedra permite a la Xunta ordenar la demolición de viviendas ilegales construidas en los años 90
- Madrugada «movida» en el Umia: un coche hace un 'recto' en una rotonda en Caldas y otro destroza tres contenedores en Cuntis
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Un dulce con alma
- Una animalada de feria
- Detienen en Redondela al hombre que pudo huir hace unos días de la Policía Local en Poio
- El Botánico, un proyecto inclusivo