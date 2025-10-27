Amancio Prada (León, 1949) recreó ayer el medio siglo de su disco «Rosalía de Castro» en un concierto en el Pazo da Cultura que repasó estos cincuenta años de peregrinación sonora al corazón de la poesía de la padronesa», un trabajo que se convirtió en la brújula que ha guiado su trayectoria. El álbum, de 1975, fue el segundo y daba a los poemas de Rosalía un tratamiento inédito y original.

Amancio Prada, 50 años cantando a Rosalía, en el Pazo