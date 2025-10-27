Las adopciones se lucen en el salón de animales de Galicia

Exhibiciones, concursos, exposiciones, información, venta de diferentes artículos, charlas y coloquios... han formado parte de la programación del III Salón de Animais de Compañía de Galicia, que se ha celebrado durante los tres últimos días en el recinto ferial de Pontevedra con la colaboración de varias instituciones.

Una de las citas más esperadas era el desfile protagonizado por animales de las asociaciones protectoras participantes, en el que estaba previsto lucir algunos de los perros que buscan una familia responsable para toda la vida. Pero finalmente no fue posible realizarlo por falta de voluntarios.

En esta feria participaron nueve protectoras: Difusión Felina, Os Palleiros, Adopciones Galicia, Ohana, Huellas Felinas, Rescue Galicia, Galgos 112, Callejeritos de ciudad y Gatitude. Todos ellos informaron de la actividad desinteresada que llevan a cabo durante todo el año, además de aprovechar la ocasión para promocionar a los animales que tienen en acogida y que aguardan por una oportunidad en un hogar.

La actividad que cerró esta tercera edición del salón fue una gran exhibición a cargo de Diverticans y D´Can.

Precisamente, a cargo de Diverticans se celebró también el Got Talent para mascotas, con premios en las categorías para el animal más educado, el más simpático, el mejor peinado, el más peculiar y el mejor disfraz.

Un perro durante una demostración de «agility». / RAFA VAZQUEZ

Además, el programa contó también ayer con dos interesantes charlas. «Positivo, non permisivo» fue ofrecida por Félix Canedupo, y se centró en las diferentes formas de educación canina.

Por su parte, desde Aecam Galicia hablaron sobre el problema que supone la invasión de la avispa velutina, o asiática, especialmente en la población de las abejas a nivel local. Se enseñó a hacer trampas, a diferenciar esta especie de las avispas autóctonas y otra información de utilidad.

La feria también contó con un espacio de la Rede de Polos de Empendemento e Apoio ao Emprego de la Xunta de Galicia para nuevos proyectos.

La tercera edición concluye con una interesante afluencia de público, desde el familiar hasta el especializado en determinados campos del mundo animal.