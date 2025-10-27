27 locales se suman al Pontedetapas

La nueva edición del Pontedetapas dará comienzo el próximo miércoles y se extenderá hasta el 23 de noviembre en 27 establecimientos de la hostelería local. El objetivo principal es «dinamizar la restauración y contribuir a desestacionalizar el sector», explican desde el Concello de Pontevedra.

Al certamen se han presentado 16 propuestas de tapas tradicionales, 12 de tapas creativas y 10 para la categoría de cócteles. La novedad de este año es que el precio varía en función del periodo de la semana. De lunes a jueves, los pinchos costarán 3,5 euros, mientras que, de viernes a domingo, el coste ascenderá a los 4 euros para las tapas. Los cócteles, con o sin alcohol, mantienen su precio en 6 euros.

Los participantes podrán votar para elegir la «Tapa Pontevedra», que representará a la ciudad en el certamen «De Tapas por Galicia». Además, un jurado valorará las creaciones y decidirá los premios a las mejores tapas tradicional y creativa, además del mejor cóctel.

Anabel Gulías, edil de Promoción Económica, destacó en la presentación del certamen que «en esta edición apostamos por la calidad del producto local, la creatividad de nuestros profesionales y la participación de los pontevedreses, esencial para conocer los gustos de la ciudadanía».

Por otra parte, el público podrá optar a dos vales de 500 euros para gastar en los locales participantes. Uno se sorteará entre los cupones depositados en las urnas y el otro entre las votaciones de la aplicación oficial del Pontedetapas.

Además, con el regreso del Pasaporte Pontedetapas, las diez primeras personas que logren sellarlo en todos los locales participantes ganarán una cena para dos personas valorada en 60 euros. También, como en ediciones anteriores, Hijos de Rivera otorgará su premio al mejor maridaje de una tapa con caña de Estrella Galicia.