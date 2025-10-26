Una visita a través de los cinco sentidos

Decenas de pontevedreses participaron en la jornada multisensorial de turismo inclusivo de la asociación Amencer-Aspace.

La agrupación de familias de personas con parálisis cerebral y otros trastornos neuromotores organizó una mañana solidaria por el casco histórico.

«El objetivo principal del evento es conocer la ciudad de Pontevedra a través de nuestros cinco sentidos», explica Paula Salgueiro, de la asociación.

Durante la mañana, cualquier integrante pudo participar independientemente de sus capacidades. «Queremos llamar la atención y hacer ver que existe el colectivo de personas con parálisis cerebral», exclama Salgueiro.

Con varios centros en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, 165 socios apoyan a los 225 usuarios que pertenecen a la asociación.

En la primera edición de esta actividad, la visita comenzó dividiendo al grupo por los entresijos del centro de la ciudad para conocer los puntos más importantes de la misma.

La degustación del pincho de Salmoira en el mercado, una de las paradas favoritas. / Rafa Vázquez

El hecho de salir de la rutina de las personas que tienen parálisis cerebral, que en muchas ocasiones se limita a transitar entre el centro y sus hogares, hace que socialicen y puedan realizar actividades de ocio como cualquier ciudadano.

«Luchamos por darle la mejor calidad de vida posible en todos los aspectos, también el ocio para que disfruten de su entorno», afirman desde Amencer-Aspace.

Esta alternativa les ha permitido pasar la mañana acompañados de otras personas con y sin discapacidad. Además, han contribuido a recaudar fondos destinados a financiar tratamientos de rehabilitación para las familias de la asociación que carecen de los recursos necesarios para que sus hijos puedan ir a las terapias.

Al terminar su paseo por las calles del casco vello pontevedrés, todo el grupo se reunió en el Mercado de Abastos. Allí pudieron disfrutar de una merienda de la mano de A Fervella para amenizar la mañana mientras disfrutaban de una exposición.

Uno de los guías les explicó la muestra, que cuenta los secretos de los fondos marinos de la ría de Pontevedra o las islas Cíes, entre otros lugares, a través de una pequeña colección de fotografías. Algunas de ellas se pueden visionar con gafas de realidad virtual, lo que propicia una experiencia más inmersiva.

A continuación, la siguiente parada fue en el propio mercado, donde siguieron llenando el estómago con un pincho preparado por Salmoira.

La tapa consistió en unas pequeñas tostas de pan acompañadas del producto estrella: una mayonesa de mejillón en escabeche. Tuvo una gran acogida entre los participantes, ya que varios preguntaron por la receta después de probarlo.

Más adelante pudieron conocer a fondo el ámbito del marisqueo gracias a la asociación vilagarciana AmarCarril, que les explicó los diferentes métodos y técnicas de uno de los oficios de mayor tradición en Galicia.

Música y paella

La jornada puso punto y final en el Campillo de Santa María con un concierto de Gold & Colt, una banda de folk americano formada por artistas de diferentes puntos de la comunidad.

El concierto de Gold & Colt. / Rafa Vázquez

La actuación fue acompañada con una paella grupal para cerrar una mañana de lo más completa. «El apoyo de los vecinos de Pontevedra siempre es muy grande», declaran agradecidos desde la asociación.

Adelantan que «como siempre» participarán en el mercado de Navidad con sus productos. Presentarán piezas de sus talleres de cerámica y encuadernación. Además, contarán con un puesto para estampar camisetas, bolsas y cualquier tipo de prenda.