Últimos días para el Premio Castelao de Texto Teatrais

El plazo para presentar candidaturas al I Premio Castelao de Textos Teatrais de la Diputación estará abierto hasta el próximo viernes, 31 de octubre. El certamen incluye un único premio de 12.000 euros y la adquisición de los derechos de explotación de la primera edición de la obra hasta un máximo de 800 ejemplares. Debe tener un máximo de 200.000 caracteres y estar escrita en gallego.