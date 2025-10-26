Últimos días para el Premio Castelao de Texto Teatrais
Pontevedra
El plazo para presentar candidaturas al I Premio Castelao de Textos Teatrais de la Diputación estará abierto hasta el próximo viernes, 31 de octubre. El certamen incluye un único premio de 12.000 euros y la adquisición de los derechos de explotación de la primera edición de la obra hasta un máximo de 800 ejemplares. Debe tener un máximo de 200.000 caracteres y estar escrita en gallego.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Un juzgado de Pontevedra permite a la Xunta ordenar la demolición de viviendas ilegales construidas en los años 90
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Un dulce con alma
- Detienen en Redondela al hombre que pudo huir hace unos días de la Policía Local en Poio
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Una animalada de feria