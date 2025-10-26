«El silencio es el que realmente nos da la claridad para ver las cosas»

«Es una forma sencilla de ayudar, crear y no quedarnos indiferentes ante lo que está pasando», señala Elisabet Hillerud sobre la iniciativa que puso en marcha desde Pontevedra, una clase que buscaba poner de manifiesto que «cuando sentimos horror, tristeza y desesperanza ante lo que ocurre en palestina, a veces parece que no podemos hacer nada. En estos momentos, dibujar se convierte en nuestro lenguaje, una forma de acompañar, de expresar y de dar visibilidad».

¿Qué es «Trazos unidos en apoyo a Palestina»?

Hemos creado una iniciativa solidaria para mostrar nuestro apoyo a la paz en Palestina. Nuestro objetivo es recaudar fondos y también dar visibilidad a la situación del pueblo palestino con nuestros trazos, con un dibujo guiado que hacemos en clase.

¿Cómo surgió esta colaboración con Médicos sin Fronteras?

La idea surgió después de un directo que hicimos en Instagram una amiga mía, Carmen, y yo, y a partir de ahí sentimos que necesitamos hacer como algo más, no solamente hablar, sino también llevarlo a más gente y poder recaudar fondos con los que ayudar. Vimos que entre las pocas organizaciones que están allí en Palestina trabajando está Médicos sin Fronteras. Sentimos que se trata de una organización fiable, que teníamos confianza, entonces nos pusimos en contacto con ellos y creamos esta iniciativa en beneficio del trabajo que ellos hacen en Palestina.

¿Qué es el Zentangle?

Es una meditación creativa o dibujo meditativo. Es decir, con el método Zentangle lo que conseguimos es un poco, bueno, en realidad no un poco sino bastante, desconectar del ruido que hay en nuestro alrededor. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de notificaciones, etcétera, y estamos en realidad todo el rato bombardeados. En este escenario el Zentangle lo que nos ayuda a hacer es volver a la calma y al silencio interior. Todo esto lo hace través del dibujo, un dibujo guiado. Soy profesora certificada de este método y propongo un ejercicio guiado, cada trazo es una invitación a volver al momento presente, a alejarse de este ruido, de los pensamientos, todo este sonido que tenemos por dentro, pero también que procede de fuera, para de alguna manera conseguir desconectar del ruido y conectar con el silencio, porque es el silencio el que realmente nos la da claridad para ver las cosas. En este caso, a mayores nos proponía hacer una acción concreta, este apoyo a una iniciativa solidaria de ayuda a Palestina.

¿Cómo es que una modista de teatro y ópera se acaba interesando por el Zentangle?

Yo estoy convencida, estoy segura, de que la creatividad, el arte, es algo muy importante para las personas. Tenía un deseo de trasladar mi propia experiencia, la de mi propia vida, y en ese momento encontré el método Zentangle. Me formé en él y comprobé que de esta manera podía guiar a la gente para que otras personas también descubran la felicidad, la satisfacción que sentimos creando algo con nuestras manos, y a la vez encontrar este silencio interior. Por eso yo muchas veces digo que dibujamos nuestro silencio, ese que tanto necesitamos en un mundo un poco o muy loco, donde vivimos como muchos estímulos y mucha distracción.