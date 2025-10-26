San Mauro recuerda figuras míticas

El programa de la «Noite dos Calacús» comenzó con dos visitas al cementerio de San Amaro. La primera, a las 12.00 horas, fue dirigida al público infantil, que asistió al camposanto con disfraces típicos de estas fechas como esqueletos, brujas y otras criaturas.

A su llegada, visitaron la tumba de «A Emperatriz» de Pontevedra, María del Carmen Romero, en busca de los novios que iban a casarse esa misma mañana en San Amaro, pero llegaron tarde.

Por ello, la siguiente parada fue el nicho del párroco de Santa María, «Don Peregrino». Allí los más pequeños entonaron la muiñeira de San Amaro. Al momento, apareció el cura, dejando atónitos a los allí presentes.

Desde ese momento acompañaría a la expedición en su búsqueda de los novios. Tras pasar por la capilla y el panteón de Mareantes, terminaron en el panteón militar, donde los participantes dibujaron el retrato de la pareja protagonista de la mañana.

El siguiente personaje pontevedrés en tomar protagonismo fue el mítico fotógrafo Francisco Zagala, que ostenta la tumba más antigua de todo el cementerio.

Más de un centenar de participantes siguieron cantando canciones populares como «O gato» y «O carro» mientras continuaban buscando las pistas para dar, de una vez por todas, con los protagonistas del casamiento.

Más de un centenar de personas se acercaron al cementerio de San Amaro. / Rafa Vázquez

La última parada de la visita guiada por el cementerio de San Amaro fue en el nicho José Luis Torrado «O Bruxo», ya que, «de tanto bailar, el novio se torció un pie», explicaron los guías.

Al unísono, los asistentes al certamen gritaron «¡Torrado!», cuando fueron preguntados por un personaje pontevedrés que «podía curar cualquier tipo de problema físico».

Una vez allí, los organizadores descubrieron a los novios en un pequeño ataúd. Para sorpresa de los más pequeños, el féretro estaba lleno hasta arriba de gominolas y otros dulces que fueron repartidos entre todos los participantes en la visita.

«Nos gusta tratar a la gente que está aquí con respeto, lo que hacemos es un homenaje», explican los guías tras una mañana llena de canciones, bailes y demás actividades lúdicas y didácticas sobre la historia de Pontevedra.

Programación del día 31

Una de las noches más especiales del año comenzará con un variado cartel de talleres que se desarrollarán en el Mercado de las 17.00 a las 20.30 horas.

A continuación, tendrá lugar la procesión de «As Ánimas» por el centro histórico, que precederá a la animación nocturna de la ciudad, con cócteles y decoración.