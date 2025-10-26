El proyecto «O Noso Club» suma ya mas de 1.400 inscritos, el 75% de las plazas

La Diputación de Pontevedra tiene ya inscritos más de 1.400 jóvenes en «O Noso Club», un programa que el presidente, Luis López, ha calificado como «la cantera de canteras para fomentar el deporte entre la juventud y ampliar la base de los clubes y federaciones de la provincia». Desde que se abrió el plazo de inscripción, a mediados de septiembre, «están ya cubiertas el 75% de las plazas ofertadas, con disciplinas como judo o atletismo totalmente agotadas», remarcó el presidente.

«O Noso Club» es «un programa gratuito para que los niños entre 6 y 16 años de la provincia puedan practicar nuevas disciplinas deportivas en un entorno accesible, gratuita y de calidad. Nos sentimos muy orgullosos de la acogida de esta iniciativa que pusimos en marcha por vez primera este año y que, viendo la elevadísima demanda e interés, llegó para quedarse», destacó López.

En este momento son ya 1.409 los inscritos, siendo la modalidad más numerosa la de judo, con 409 participantes, seguido de balonmano con 312, taekwondo con 182, lucha con 177, atletismo con 164, baloncesto con 139 y rubgy con 26. Las actividades de piragüismo, con una larga tradición y demanda en la provincia de Pontevedra, se pondrán a funcionar en el mes de marzo del 2026.

Por otra parte, la Diputación abrirá el lunes el plazo para participar en la ruta ornitológica «Voando nas Rías Baixas· por el estuario del río Lérez y la zona intermareal Combarro-Lourido, en Pontevedra y Poio, que se celebrará el 9 de noviembre con SEO/BirdLife.