Poio aprobará el plan del centro de mayores durante «esta semana»

El Concello de Poio planea transformar la antigua guardería de Campelo en un centro de mayores, un espacio de referencia que proporcionará atención integral en el municipio.

Para ello, adelantan que solicitarán fondos del Plan Provincial Extraordinario de la Diputación de Pontevedra.

El proyecto incluye a su vez la creación de una sala multiusos como punto de encuentro intergeneracional y reserva una zona verde con campo de petanca, el juego de la rana y varias mesas de ajedrez y parchís.

Ángel Moldes, alcalde de Poio, explica que «el proyecto será aprobado esta semana con un presupuesto que supera el millón de euros».

El objetivo es «reforzar la red de servicios sociales de proximidad, mejorar la calidad de vida de nuestra población mayor y contribuir a la cohesión territorial y demográfica», señala.

La reconversión de la antigua guardería permitirá prestar atención profesional a las personas mayores sin que tengan que abandonar su entorno habitual, «favoreciendo así la permanencia de los hogares y el apoyo a los cuidadores», garantizan.

El nuevo centro ofrecerá programas de estimulación cognitiva, rehabilitación, servicio de cocina y comedor adaptado, transporte y acompañamiento, entre otros. Estos servicios contribuirán a reducir ingresos hospitalarios y reforzar la coordinación entre la atención social y sanitaria.

El regidor recuerda que el Concello adquirió la antigua guardería a principios de 2024, con la intención de convertirla «en un referente en la atención a las personas mayores y en un revulsivo social y económico para todo el entorno».

Además, subraya que «significan atención, cariño, actividad y socialización para los mayores, a la vez que apoyo y respiro para sus familias».

Moldes destacó la necesidad de adaptar los servicios a la realidad demográfica de Poio, donde «más del 20% de la población supera los 65 años y alrededor de mil vecinos tiene más de 80», sostienen.

«Los proyectos deben estar al servicio de las personas, para mejorar su vida y hacer de Poio un municipio mejor para vivir, con independencia de la edad o de las circunstancias personales y familiares», sintetizó Moldes.