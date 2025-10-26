Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los perros sin hogar protagonizan hoy la feira de mascotas

Las protectoras de animales serán hoy las protagonistas del III Salón de Animais de Compañía, que se celebra en el recinto ferial de Pontevedra. El desfile «Adopta» tendrá lugar a las 18.30 horas. Antes, a las 17.30 horas, se abordará la problemática de la avispa velutina con Aecam.

