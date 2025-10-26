Miguel Lago lleva su Comedy Club al auditorio de Afundación
Miguel Lago ha vuelto a abrir las puertas de su Comedy Club con un monólogo que hizo el viernes las delicias del público en el auditorio de Afundación. Lago, demuestra en cada actuación por qué es el gran referente de la stand-up en España. Su Comedy Club al estilo de los grandes clubes de Broadway es un templo de comedia donde cada función es única. Nuevos textos, nuevas rutinas, otras clásicas, reflexiones sobre la actualidad y anécdotas personales, todo con el inconfundible sello y la maestría de Miguel Lago.
