Marín recuerda a Manuel Torres en el año del 30 aniversario de su muerte
Intervinieron el pintor marinense Antón Sobral Iglesias, y el crítico de arte, Antón Castro
REDACCIÓN
Marín
El Club de Opinión Portocelo de Marín celebró una acto in memoriam al marinense, Manuel Torres Martínez (Marín, 17 de junio de 1901-10 de mayo de 1995) coincidiendo con el año en el que se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento.
Este acto de recuerdo se celebró el viernes en el Museo que lleva el nombre del artista y consistió en una charla (con uso de medios audiovisuales) sobre el legado artístico del recordado artista, en la que intervinieron el pintor marinense Antón Sobral Iglesias, y el crítico de arte, Antón Castro. La presentación corrió a cargo del promotor del club, Ángel García Carragal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Un juzgado de Pontevedra permite a la Xunta ordenar la demolición de viviendas ilegales construidas en los años 90
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Un dulce con alma
- Detienen en Redondela al hombre que pudo huir hace unos días de la Policía Local en Poio
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Una animalada de feria