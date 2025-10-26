Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín recuerda a Manuel Torres en el año del 30 aniversario de su muerte

Intervinieron el pintor marinense Antón Sobral Iglesias, y el crítico de arte, Antón Castro

Se celebró en el museo que lleva su nombre. | FdV

REDACCIÓN

Marín

El Club de Opinión Portocelo de Marín celebró una acto in memoriam al marinense, Manuel Torres Martínez (Marín, 17 de junio de 1901-10 de mayo de 1995) coincidiendo con el año en el que se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento.

Este acto de recuerdo se celebró el viernes en el Museo que lleva el nombre del artista y consistió en una charla (con uso de medios audiovisuales) sobre el legado artístico del recordado artista, en la que intervinieron el pintor marinense Antón Sobral Iglesias, y el crítico de arte, Antón Castro. La presentación corrió a cargo del promotor del club, Ángel García Carragal.

