Marín prepara las primeras presentaciones del Plan Especial de Protección

REDACCIÓN

Marín

Marín trabaja en la redacción del Plan Especial de Protección, que alcanza al casco antiguo y al barrio de Cantodarea, donde hasta ahora, debido a la inexistencia de esta regulación, solo está permitido conservar y mantener lo que ya está construido. La empresa ITH es la encargada de la redacción del plan, que se realizará durante varios años pero que ya se acerca a su primera fase, que marcará las directrices urbanísticas de las edificaciones y el espacio urbano de estas áreas.

En este arranque está previsto hacer una primera sesión de participación ciudadana a finales de este mes con los representantes de todos los grupos políticos que conforman la corporación para exponer las primeras líneas de actuación y que se puedan realizar aportaciones.

Después, se realizarán mesas de participación para las que se convocará a las asociaciones vecinales y culturales de estas zonas concretas, para trabajar con ellas los puntos esenciales del documento y que puedan aportar impresiones y demandas. También se realizarán encuentros sectoriales con las asociaciones comerciales y el tejido empresarial y se abordará la mejora urbanística desde la perspectiva económica, ambiental y social.

