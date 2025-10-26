La Guardia Civil encarga las obras para acabar con las filtraciones de agua en su cuartel de Sanxenxo

El Ministerio del Interior tiene el marcha proceso para contratar, por 432.000 euros, unas obras destinadas a acabar con las filtraciones de agua y otras deficiencias en el cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo. Se trata de «dar solución a las filtraciones de agua que se producen por la cubierta y que son visibles en las viviendas de la planta alta. Además, el revestimiento de las fachadas, con pintura sobre enfoscado de mortero, está agrietado y provoca filtraciones de agua y manchas de humedad», según admite el ministerio, que añade que «en el interior de las viviendas se producen condensaciones que, en gran medida, son debido al estado de la fachada, y la previsible ausencia de aislamiento térmico en la cámara de aire existente del cerramiento, así como por las filtraciones desde la cubierta».

La edificación ya antigua, se sitúa en un terreno de 1.288 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 1.804. Es del año 1988, hace casi 40 años, y está formado por dos rectángulos unidos mediante un patio cubierto y consta de planta baja, para oficinas, y tres plantas altas con uso de vivienda.

El acceso a las viviendas se realiza a través del patio indicado, mediante una escalera hasta la planta primera, donde se ubican los portales (izquierdo y derecho) de acceso a estas. En cada bloque rectangular hay cuatro viviendas por planta, lo que hace un total de 24 viviendas.

La cubierta de cada bloque es a «un agua», y está formada por fibrocemento sobre viguetas de hormigón. El espacio entre bloques (patio) está cubierto con panel metálico a dos aguas, de las que cada una vierte a cada uno de los bloques, contando con mayor pendiente que las anteriores.

El agua que se desliza por cada uno de los faldones se recoge en un canalón oculto, tras el peto de fachada, y evacua el agua mediante tres bajantes dispuestas en los extremos y en el punto medio de esta.

Estas obras ya se anunciaron hace dos años, en octubre de 2023, pero no llegaron a ejecutarse y ahora se realiza un nuevo intento, que incluye una actualización de los precios.