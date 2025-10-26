La Finca de Briz aguarda el viernes a miles de personas en su «noche más terrorífica»

El Concello de Marín ya tiene todo preparado para la celebración del Samaín Briz 2025, una cita cada vez más consolidada en el municipio y que reúne cada 31 de octubre a miles de personas en la Finca Briz. Se trata de convertir el emblemático espacio en un recorrido de miedo, sustos y maléficas criaturas para que los asistentes vivan su «noche más terrorífica» aunque, eso sí, con más humor que terror.

Las puertas del parque se abrirán a las 18.30 horas, momento en el que dará comienzo una tarde-noche llena de misterio, diversión y mucho miedo para todos los públicos. El PequeSamaín, pensado para los más niños, ofrecerá pintacaras, juegos, animación musical y muchas sorpresas hasta las 22.00 horas. En la organización, además del Concello, participan diversas entidades y asociaciones del municipio.

Ya desde la apertura de las puertas, el público podrá aventurarse por las rutas del miedo: «Casa das Bonecas Terroríficas», de la Comparsa Os da Caña y «As Portas do Alén», del Club Deportivo La Peña. Como todos los años, el gobierno local recomienda a los asistentes que «tengan un poco de paciencia porque estas rutas son con cola, que se tratarán de agilizar el máximo posible, y estarán abiertas hasta las 21.00 horas».

Por toda la finca y con acceso libre y sin colas, estarán las seis «Estacións do Miedo» previstas, un recorrido inmersivo con espacios como el Banquete de Morte, O Bosque Encantado, Medo Me Dá, A Noite do Brote, A Cova do Asustador y A Danza da Lúa.

Los espectáculos principales contarán con dos pases, a las 19.00 y 21.00 horas, con una programación llena de tradición y misterio: Nemeton. A Orixe do Samaín, A Queimada, O Lobishome e A Queima das Meigas. La jornada cerrará con una gran fiesta fi nal a las 23.00 horas.

Durante toda la tarde y noche habrá puestos de comida, ambientación musical y muchas actividades más, en una propuesta que combina tradición, cultura popular y diversión para todas las edades.

El Concello de Marín agradece la colaboración de la Fundación Juan XXIII, así como de las comparsas Os da Caña, CD La Peña, Val do Lérez, Cor Café, As Sonecas y A Pandilla, cuyo trabajo y creatividad hacen posible que el Samaín Briz siga creciendo año tras año.