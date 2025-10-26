Esperanza Aguirre, invitada a Pontevedra por el Rotary Club

El Rotary Club de Pontevedra acogerá el próximo 13 de noviembre, a las 13.45 horas, un almuerzo-coloquio con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que acudirá a la ciudad invitada por el presidente del club, Luis Quiles.

Durante el encuentro, que se celebrará en el Liceo Casino de Pontevedra, Aguirre compartirá su visión sobre la actualidad política y social, además de presentar y firmar ejemplares de su nuevo libro, «Una liberal en política», publicado por la editorial Deusto.

El acto forma parte del ciclo de encuentros que organiza el Rotary Club. El cubierto tiene un precio de 40 euros, y parte de la recaudación se destinará a acciones de Rotary Pontevedra en la lucha contra el maltrato y el abuso infantil. Las reservas se hacen a través del mail eventos@rotarypontevedra.es