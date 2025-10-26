Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerdedo-Cotobade digitaliza el punto limpio y estudia la posible bonificación en la tasa

R. P.

Cerdedo-Cotobade

El Concello de Cerdedo-Cotobade impulsa un innovador proyecto para potenciar su servicio del punto limpio. A través de la digitalización de su gestión, se adaptará a la normativa, que obliga a la creación de un archivo cronológico telemático, mejorando a su vez la eficiencia y transparencia de la gestión diaria de residuos. Será con un programa informático, con versión móvil para los trabajadores, junto a otra de escritorio para el equipo técnico de Medio Ambiente, que «facilitará el control y el seguimiento de las entradas y salidas de residuos, su manipulación y las recogidas a domicilio», explican. Así se podrán «ajustar y mejorar los servicios», utilizando información y estadísticas en tiempo real sobre la generación y el tratamiento de residuos. Desde el Concello anuncian que, en vistas a futuro, planean «crear un módulo de puntos con el objetivo de premiar el comportamiento responsable de los vecinos», incluso «con bonificaciones en las tasas municipales».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents