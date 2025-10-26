Cerdedo-Cotobade digitaliza el punto limpio y estudia la posible bonificación en la tasa

El Concello de Cerdedo-Cotobade impulsa un innovador proyecto para potenciar su servicio del punto limpio. A través de la digitalización de su gestión, se adaptará a la normativa, que obliga a la creación de un archivo cronológico telemático, mejorando a su vez la eficiencia y transparencia de la gestión diaria de residuos. Será con un programa informático, con versión móvil para los trabajadores, junto a otra de escritorio para el equipo técnico de Medio Ambiente, que «facilitará el control y el seguimiento de las entradas y salidas de residuos, su manipulación y las recogidas a domicilio», explican. Así se podrán «ajustar y mejorar los servicios», utilizando información y estadísticas en tiempo real sobre la generación y el tratamiento de residuos. Desde el Concello anuncian que, en vistas a futuro, planean «crear un módulo de puntos con el objetivo de premiar el comportamiento responsable de los vecinos», incluso «con bonificaciones en las tasas municipales».